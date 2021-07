The Offer: al via le riprese della serie sulla genesi de Il padrino (Di mercoledì 14 luglio 2021) Al via le riprese della serie Paramount+ The Offer, che ricostruisce la genesi di uno dei capolavori del cinema mondiale, il padrino; nel cast Miles Teller e Colin Hanks. Paramount+ ha annunciato l'inizio delle riprese della serie The Offer, interpretata da Miles Teller. Lo show in 10 episodi racconterà il dietro le quinte della realizzazione de Il padrino, capolavoro di Francis Ford Coppola del 1972. Miles Teller vestirà i panni del produttore Al Ruddy. Baseata sull'incredibile storia del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Al via leParamount+ The, che ricostruisce ladi uno dei capolavori del cinema mondiale, il; nel cast Miles Teller e Colin Hanks. Paramount+ ha annunciato l'inizio delleThe, interpretata da Miles Teller. Lo show in 10 episodi racconterà il dietro le quinterealizzazione de Il, capolavoro di Francis Ford Coppola del 1972. Miles Teller vestirà i panni del produttore Al Ruddy. Baseata sull'incredibile storia del ...

