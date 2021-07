The French Dispatch, Wes Anderson ha girato il suo film peggiore (Di mercoledì 14 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=TcPk2p0Zaw4 In un continuo radicalizzarsi del suo stile Wes Anderson è arrivato con The French Dispatch ad un nuovo apice di stilizzazione. Tuttavia invece di corrispondere ad un apice anche filmico, questo film di incredibile precisione, dettaglio e declinazione del suo stile è il peggiore della sua carriera, il più noioso e ancora peggio, l’unico in cui si ha l’impressione che a nessuno stiano a cuore i personaggi (quindi perché dovrebbero stare a cuore a noi?). Già la struttura lo annuncia, perché The French Dispatch è il ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=TcPk2p0Zaw4 In un continuo radicalizzarsi del suo stile Wesè arrivato con Thead un nuovo apice di stilizzazione. Tuttavia invece di corrispondere ad un apice ancheico, questodi incredibile precisione, dettaglio e declinazione del suo stile è ildella sua carriera, il più noioso e ancora peggio, l’unico in cui si ha l’impressione che a nessuno stiano a cuore i personaggi (quindi perché dovrebbero stare a cuore a noi?). Già la struttura lo annuncia, perché Theè il ...

