Terza dose, Garattini: «Ad oggi fa comodo solo all’industria. L’Italia pensi a produrre i vaccini» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non lo chiede la scienza, ma l’industria. Il farmacologo e fondatore dell’Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, è molto netto nel chiarire cosa ci sia dietro il dibattito sulla Terza dose di vaccino anti-Covid. «Non c’è nessuna base scientifica per parlarne. È l’industria che ne parla», ha chiarito, sottolineando che, semmai, bisogna concentrarsi sull’obiettivo di «non dipendere da nessuno se ce ne sarà bisogno». Insomma, di arrivare a una produzione italiana autonoma di vaccini. Si fa presto a dire “Terza dose” Per Garattini per pensare alla Terza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non lo chiede la scienza, ma l’industria. Il farmacologo e fondatore dell’Istituto Mario Negri, Silvio, è molto netto nel chiarire cosa ci sia dietro il dibattito sulladi vaccino anti-Covid. «Non c’è nessuna base scientifica per parlarne. È l’industria che ne parla», ha chiarito, sottolineando che, semmai, bisogna concentrarsi sull’obiettivo di «non dipendere da nessuno se ce ne sarà bisogno». Insomma, di arrivare a una produzione italiana autonoma di. Si fa presto a dire “” Perper pensare alla...

