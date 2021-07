Terza dose del vaccino, gli effetti in una maxi - ricerca norvegese: 16.000 persone coinvolte (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'eventualità che si debba usare una di per tentare di contrastare la diffusione della , sta dando il via agli studi e alle ricerche sui possibili effetti. In migliaia di cittadini hanno aderito all'... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'eventualità che si debba usare una di per tentare di contrastare la diffusione della , sta dando il via agli studi e alle ricerche sui possibili. In migliaia di cittadini hanno aderito all'...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Siamo attrezzati per la terza dose, ma credo che sia più un richiamo. Non si sa ancora della reale necessità, ma n… - ladyonorato : USA: FDA gela Pfizer: no alla terza dose di vaccino. - Agenzia_Ansa : Pfizer e BioNTech chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda negli Stati Uniti e l'Ema in Europa, l'auto… - MaMaurizi9 : RT @Br03239638: @gabrieleforcel1 @a_meluzzi @borghi_claudio Hanno paura che con la terza dose non riusciranno più a insabbiare gli eventi a… - MaMaurizi9 : RT @gabrieleforcel1: @borghi_claudio Cominciano a dire che la terza dose forse non servirà. Ripeto: si stanno parando le chiappe per le evi… -