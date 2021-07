Terremoto nel nord Italia: poco fa una scossa ha messo tutti in allarme (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una scossa di Terremoto nel nord Italia poco fa ha messo in apprensione la popolazione. Giornata intensa nel nostro Paese. Terremotopoco fa una scossa di Terremoto ha messo in apprensione la popolazione di Melle. in provincia di Cuneo. Il piccolo comune piemontese conta appena 292 abitanti ed è situato in Valle Varaita. L’intensità dell’evento sismico è stata di magnitudo 2.8, con una profondità di 11 Km. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 2.8 ore 12:22 IT del 14-07-2021 a 5 ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Unadinelfa hain apprensione la popolazione. Giornata intensa nel nostro Paese.fa unadihain apprensione la popolazione di Melle. in provincia di Cuneo. Il piccolo comune piemontese conta appena 292 abitanti ed è situato in Valle Varaita. L’intensità dell’evento sismico è stata di magnitudo 2.8, con una profondità di 11 Km. DATI #RIVISTI #ML 2.8 ore 12:22 IT del 14-07-2021 a 5 ...

Advertising

Marco02839896 : RT @Libero_official: Florentino #Perez intercettato: '#CristianoRonaldo? Un imbecille. #Mourinho viziato'. Terremoto nel calcio, non trema… - TaninoLugara : RT @ntacalabria_it: Terremoto di magnitudo 3 nel reggino di fronte a Roghudi #terremoto #scossa #sisma #roghudi #calabria #ntacalabria #14l… - galax64716705 : RT @Libero_official: Florentino #Perez intercettato: '#CristianoRonaldo? Un imbecille. #Mourinho viziato'. Terremoto nel calcio, non trema… - ntacalabria_it : Terremoto di magnitudo 3 nel reggino di fronte a Roghudi #terremoto #scossa #sisma #roghudi #calabria #ntacalabria… - RobertoZucchi11 : RT @Libero_official: Florentino #Perez intercettato: '#CristianoRonaldo? Un imbecille. #Mourinho viziato'. Terremoto nel calcio, non trema… -