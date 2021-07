Tennis, stelle dello sport croato in campo per beneficenza: vincono Cilic e Modric (VIDEO) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Parata di stelle dello sport croato per scopi benefici nella seconda edizione di “Game set Croatia”. Due anni dopo l’evento di Zagabria, gli eroi tornano in campo a Petrinja grazie all’organizzazione della fondazione di Marin Cilic. L’obiettivo era quello di raccogliere fondi per i bambini di Petrinja e della contea colpiti dal terremoto del 2020. Nel torneo di doppio, l’ex campione degli Us Open ha vinto al fianco del pallone d’oro Luka Modric in finale su Ivan Perisic e Ivan Dodig. Presenti all’appello anche altri volti noti come i Tennisti Donna Vekic e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Parata diper scopi benefici nella seconda edizione di “Game set Croatia”. Due anni dopo l’evento di Zagabria, gli eroi tornano ina Petrinja grazie all’organizzazione della fondazione di Marin. L’obiettivo era quello di raccogliere fondi per i bambini di Petrinja e della contea colpiti dal terremoto del 2020. Nel torneo di doppio, l’ex campione degli Us Open ha vinto al fianco del pallone d’oro Lukain finale su Ivan Perisic e Ivan Dodig. Presenti all’appello anche altri volti noti come iti Donna Vekic e ...

