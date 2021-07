Tennis | Richard Gasquet | “Novak Djokovic è il migliore | ma Roger Federer è l’essenza di questo gioco”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Chi è il più grande di sempre? Nelcontemporaneo questa domanda è ricorrente e dapunto di vista il serbopare proprio avere tutte le chance per fregiarsi dititolo, partendo da un conto meramente statistico. Nole, vincitore per la sesta volta in carriera di Wimbledon battendo in Finale Matteo Berrettini, ha portato a 20 il computo dei titoli nei Major eguagliando i suoi eterni rivalie Rafael Nadal. Tenuto conto dei problemi fisici dello svizzero che ha annunciato proprio ieri di non prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo ...

Gasquet (FRA) 62 57 63 Secondo turno (3) Fabio Fognini (ITA) c. Roberto Carballes Baena (ESP) Marco Cecchinato (ITA) c. Federico Coria (ARG) DOPPIO Primo turno (1)Andrea Vavassori/Andres ...Chi è il più grande di sempre? Nel tennis contemporaneo questa domanda è ricorrente e da questo punto di vista il serbo Novak Djokovic pare proprio avere tutte le chance per fregiarsi di questo titolo ...A esprimere, però, un parere non solo basato sui numeri è stato il tennista francese Richard Gasquet. Il transalpino, al portale "We Love Tennis" ha rilasciato alcune dichiarazioni in favore di ...