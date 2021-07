Tennis, polemica social su Matteo Berrettini: “Non paga le tasse in Italia e sta a Montecarlo, ma viene lodato…” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non sono tutte rose e fiori per Matteo Berrettini. Il n.8 del mondo, reduce dal fantastico percorso a Wimbledon dove è giunto in Finale diventando il primo Tennista Italiano a raggiungere questo traguardo, è stato protagonista con la Nazionale Italiana di calcio (vittoriosa del titolo continentale dopo 53 anni) della cerimonia dedicata alle imprese sportive delle ultime settimane, ricevendo parole di profonda ammirazione dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal premier Mario Draghi. Tuttavia, qualcosa che non è andato per il verso giusto c’è. Sui social, infatti, è divampata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non sono tutte rose e fiori per. Il n.8 del mondo, reduce dal fantastico percorso a Wimbledon dove è giunto in Finale diventando il primotano a raggiungere questo traguardo, è stato protagonista con la Nazionalena di calcio (vittoriosa del titolo continentale dopo 53 anni) della cerimonia dedicata alle imprese sportive delle ultime settimane, ricevendo parole di profonda ammirazione dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal premier Mario Draghi. Tuttavia, qualcosa che non è andato per il verso giusto c’è. Sui, infatti, è divampata ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Matteo Berrettini al centro delle polemiche: il romano accusato di risiedere a Montecarlo, non pagare le ta… - Mariucc78796010 : @ChimicoScettico Da spagnola senza coinvolgimento diretto: quello che é successo a Roma sarebbe successo in qualsia… - TvojMedvedek : @ValentinaBoop Non capisco da dove nasce questa polemica, il tennis è pieno di giocatrici belle ed affascinanti, qu… - PierFacc0 : @MarcelloN12 @SteBaglio @nonleggerlo @antofns diciamo che prima era una teoria adesso ci sono un paio di studi. Di… - MariottiGiorgio : @olindodenapoli @jacopo_iacoboni @matteorenzi E cosa c'entra? Andare a Londra, magari a Wimbledon (tra l'altro Drag… -