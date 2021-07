Tennis: Newport, Lorenzi subito eliminato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Finisce subito l'avventura di Paolo Lorenzi nel torneo Atp 250 di Newport, nello stato americano di Rhode Island. Il 39enne senese n.171 del ranking e unico azzurro in tabellone è stato eliminato 6 - ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021) Finiscel'avventura di Paolonel torneo Atp 250 di, nello stato americano di Rhode Island. Il 39enne senese n.171 del ranking e unico azzurro in tabellone è stato6 - ...

Sport in tv oggi (mercoledì 14 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming 17.00 TENNIS, ATP Newport: secondo turno - Diretta streaming su Tennis TV (canale a pagamento).

