Tennis | Lorenzi subito eliminato al torneo di Newport

Il 39enne senese sconfitto in due set da Maxime Cressy(STATI UNITI) - Finiscel'avventura di Paolo, l'unico azzurro al via nell'"Hall of Fame Open",Atp 250 che come ...

Il 39enne senese sconfitto in due set da Maxime Cressy NEWPORT (STATI UNITI) - Finisce subito l'avventura di Paolo, l'unico azzurro al via nell'"Hall of Fame Open", torneo Atp 250 che come tradizione segna la chiusura della stagione su erba, in svolgimento sui prati di Newport, nel Rhode Island (Stati ...Semaforo rosso per Paolonell' Atp di Newport 2021 . L'unico azzurro al via nel main draw sull'erba di Rhode Island, che chiude la stagione su questa superficie, si arrende all'americano Maxime Cressy per 6 - 1 6 - 2 .Il 39enne senese sconfitto in due set da Maxime Cressy NEWPORT (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Finisce subito l'avventura di Paolo Lorenzi, l'unico azzurro al via nell'"Hall of Fame Open", torneo Atp ...ATP 250 Bastad. Marco Cecchinato si è decisamente ritrovato sulla terra battuta della primavera europea, con un saldo complessivo di 18 vittorie e 9 sconfitte. Dopo il primo turn ...