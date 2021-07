Tennis | Dan Evans ha il Covid-19 e salta le Olimpiadi 2021

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Danè risultato positivo al-19 e non potrà partecipare alle ormai imminentidi Tokyo, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Ilta britannico occupa il 28mo posto nel ranking ATP ed è reduce dall’eliminazione al terzo turno di Wimbledon, sconfitto dallo statunitense Korda sull’erba londinese. La comunicazione è arrivata attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Si tratta dell’ennesimo rinuncia ai Giochi nell’universo deldove già si sono segnalati i forfait di Roger Federer, Rafael Nadal, Serena ...

Per il team azzurro la sfida si era aperta con la vittoria di Lorenzo Rocco su Dan Brand: il sardo ...Dan Evans è risultato positivo al Covid-19 e non potrà partecipare alle ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Il tennista britannico occupa il ...