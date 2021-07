Temptation Island: Ste e Claudia rompono il silenzio dopo il falò – VIDEO (Di mercoledì 14 luglio 2021) Temptation Island: Claudio e Ste dopo il falò di confronto hanno deciso di uscire insieme dal programma. Vediamo insieme cosa è successo dopo il loro incontro. Temptation Island: Le prime parole di Claudia e Ste dopo il falò di confrontoNell’ultima puntata di Temptation Island un’altra coppia ha lasciato il programma. Stiamo parlando di Claudia e Ste, i due nonostante le difficoltà riscontrate hanno deciso di uscire insieme per provare a risolvere i problemi di coppia. ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 14 luglio 2021): Claudio e Steildi confronto hanno deciso di uscire insieme dal programma. Vediamo insieme cosa è successoil loro incontro.: Le prime parole die Steildi confrontoNell’ultima puntata diun’altra coppia ha lasciato il programma. Stiamo parlando die Ste, i due nonostante le difficoltà riscontrate hanno deciso di uscire insieme per provare a risolvere i problemi di coppia. ...

