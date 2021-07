'Temptation Island', la promessa di Claudia e Ste: 'Ricominciamo insieme' (Di mercoledì 14 luglio 2021) A ' Temptation Island ' hanno messo alla prova il loro amore, pur avendo già fissato la data del matrimonio il 7 agosto. Ste e Claudia hanno rischiato seriamente di non celebrare mia quelle nozze . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) A '' hanno messo alla prova il loro amore, pur avendo già fissato la data del matrimonio il 7 agosto. Ste ehanno rischiato seriamente di non celebrare mia quelle nozze . ...

CignittiNicolo : Jessica di Temptation Island nella puntata di lunedì: #TemptationIsland - TV_Italiana : #TemptationIsland incassa un'altra grossa brutta recensione: quella di Aldo Grasso. - mesonorotta : Ma in che senso Tommaso si è fatto fare una sega a temptation island? IN TV? ma quando - aggradabile : @MartyConLaY Non loro che andranno alla prossima edizione di temptation Island - remindparis : ne ho abbastanza di quell’uomo preferisco continuare a guardare temptation island -