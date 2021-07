Temptation Island | Claudia e Ste | le prime parole dopo il falò

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La terza puntata disi è conclusa all'insegna dell'amore per la coppia formata dae Ste. I due ragazzi avevano deciso di partecipare al programma delle tentazioni allo scopo di comprendere davvero i propri sentimenti. Ad essere più dubbiosa eraVenturini che, con l'avvicinarsi della data del matrimonio, iniziava ad avere paura di non essere più innamorata di Stefano Socionovo.aver visto alcuni video del fidanzato,ha deciso di chiedere undi confronto e di lasciare la trasmissione insieme al fidanzato. I due quindi ...

Per quanto riguarda lo spettacolo mi piacerebbe tornare a ballare a Montecarlo e tentare un' altra esperienza televisiva magari partecipando ae poi chissà, so quanto sia difficile ...Dopo il falò di confronto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Argusti ,2021 ha salutato un'altra coppia, quella formata da Claudia e Ste che, poche settimane prima di sposarsi, hanno scelto di mettersi in gioco partecipando al programma dell'amore. La ...Cellulari sequestrati, nessun contatto, divieto assoluto di parlare sino alla fine del programma: sono le regole ferree imposte ai protagonisti di ...In un'intervista, Raffaella Mennoia ha rivelato alcune clausole presenti nel contratto delle coppie partecipanti a Temptation Island ...