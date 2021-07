Tempesta Vaia del 2018: dalla Regione fondi in Bergamasca per un milione di euro (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stato approvato il piano d’investimenti predisposto dalla Protezione civile regionale per le aree del territorio lombardo colpite dagli eventi metereologici dell’ottobre 2018, finalizzato alla realizzazione di ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di recupero dei danni ai boschi abbattuti. IL DETTAGLIO “Il piano approvato – hanno spiegato gli assessori regionali Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – prevede 62 interventi per un totale di risorse pari a 9,4 milioni di euro: 4,3 milioni per progetti contro il dissesto idrogeologico e 5,1 milioni ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stato approvato il piano d’investimenti predispostoProtezione civile regionale per le aree del territorio lombardo colpite dagli eventi metereologici dell’ottobre, finalizzato alla realizzazione di ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di recupero dei danni ai boschi abbattuti. IL DETTAGLIO “Il piano approvato – hanno spiegato gli assessori regionali Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – prevede 62 interventi per un totale di risorse pari a 9,4 milioni di: 4,3 milioni per progetti contro il dissesto idrogeologico e 5,1 milioni ...

