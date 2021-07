Tempesta d'amore, anticipazioni 14 luglio: Maja innamorata di Florian (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempesta d'amore si soffermerà ancora sull'amore che sta nascendo tra Maja e Florian. La trama della soap opera tedesca di oggi, mercoledì 14 luglio, annuncia che la ragazza sarà molto turbata dopo aver sviluppato le foto che ha scattato in compagnia del guardaboschi e si renderà conto che in quelle immagini è evidente che è innamorata di lui. Proprio per nascondere a Florian i suoi veri sentimenti, Maja deciderà di nascondere le foto che li ritraggono insieme. Intanto, Robert sarà sempre più esasperato per la mancanza di uno chef che ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 luglio 2021)d'si soffermerà ancora sull'che sta nascendo tra. La trama della soap opera tedesca di oggi, mercoledì 14, annuncia che la ragazza sarà molto turbata dopo aver sviluppato le foto che ha scattato in compagnia del guardaboschi e si renderà conto che in quelle immagini è evidente che èdi lui. Proprio per nascondere ai suoi veri sentimenti,deciderà di nascondere le foto che li ritraggono insieme. Intanto, Robert sarà sempre più esasperato per la mancanza di uno chef che ...

