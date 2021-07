Tebas al Barca: «Se fai licenziamenti economici e poi trattieni Messi c’è qualcosa che non va» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente della Liga, Javier Tebas, non fa sconti al Barcellona. Parlando sul canale YouTube di Ramón Álvarez de Mon, collaboratore di Radio Marca. Tebas ha ricordato l’importanza del tetto salariale, rispondendo sulla questione Messi e il complicatissimo rinnovo con il Barcellona. “No, non chiuderò un occhio, è impossibile – ha detto – ci sono tanti lavoratori e c’è il controllo economico. L’integrità della Liga va salvaguardata. Tutto deve essere esaminato con chiarezza, non c’è vantaggio a licenziare qualcuno che poi ti farà causa”. Riguardo al Barça: “Devi analizzare bene tutto, perché se ci sono licenziamenti per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente della Liga, Javier, non fa sconti al Barcellona. Parlando sul canale YouTube di Ramón Álvarez de Mon, collaboratore di Radio Marca.ha ricordato l’importanza del tetto salariale, rispondendo sulla questionee il complicatissimo rinnovo con il Barcellona. “No, non chiuderò un occhio, è impossibile – ha detto – ci sono tanti lavoratori e c’è il controllo economico. L’integrità della Liga va salvaguardata. Tutto deve essere esaminato con chiarezza, non c’è vantaggio a licenziare qualcuno che poi ti farà causa”. Riguardo al Barça: “Devi analizzare bene tutto, perché se ci sonoper ...

