Sylvia Flexer | la vita della giovane che ha lottato per i diritti dei disabili diventa un film

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il regista Ben Lewin si occuperàregia delsulladiche haper idelle persone. Ladi, che haper idei, diventerà une il regista e sceneggiatore del progetto sarà Ben Lewin, già realizzatore di The Sessions. Il lungometraggio, per ora intitolatoand the President, racconterà la storia realmente accaduta a un ...