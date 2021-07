Sydney vittima dei focolai | prorogato il lockdown almeno fino al 30 luglio

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci sono paesi in cui con il Covid non si scherza: verràal 30in Australia ilimposto a, nel quadro delle misure messe in atto per arginare il nuovo ...

Sky Tg24

Ci sono paesi in cui con il Covid non si scherza: verrà prorogato "almeno" fino al 30 luglio in Australia il lockdown imposto a, nel quadro delle misure messe in atto per arginare il nuovo focolaio di Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la premier dello stato del New South Wales, Gladys Berejiklian, dopo aver visto gli ...... in vigore dalla fine di giugno, acontinuano a verificarsi nuovi casi legati alla variante Delta . Uno di questi ha portato alla morte di una donna di 90 anni, la primadell'ondata di ...Lo ha annunciato la premier dello stato del New South Wales, Gladys Berejiklian. Ieri 97 contagi, 864 da metà giugno ...Sydney resterà in lockdown almeno fino al 30 luglio. Nella città australiana le restrizioni sono tornate in vigore due settimane fa, in seguito alla sempre maggiore diffusione della variante Delta del ...