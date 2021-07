Svolta storica a Venezia: stop alle grandi navi in laguna (Di mercoledì 14 luglio 2021) Momento storico per la laguna veneta, con un disegno di legge approvato nella sera di martedì 13 luglio le grandi navi non potranno più attraversare lo specchio d’acqua davanti a San Marco e il canale della Giudecca a partire dal primo agosto. Nel documento sono chiarite le caratteristiche delle navi, che devono avere più di 25.000 tonnellate di stazza lorde con una produzione di zolfo superiore allo 0,1%. Indicate anche le dimensioni, infatti le imbarcazioni fermate dovranno essere lunghe più di 180 metri e alte più di 35 metri. Il divieto di navigazione interesserà solo quelle vie definite di interesse ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Momento storico per laveneta, con un disegno di legge approvato nella sera di martedì 13 luglio lenon potranno più attraversare lo specchio d’acqua davanti a San Marco e il canale della Giudecca a partire dal primo agosto. Nel documento sono chiarite le caratteristiche delle, che devono avere più di 25.000 tonnellate di stazza lorde con una produzione di zolfo superiore allo 0,1%. Indicate anche le dimensioni, infatti le imbarcazioni fermate dovranno essere lunghe più di 180 metri e alte più di 35 metri. Il divieto digazione interesserà solo quelle vie definite di interesse ...

Svolta storica a Venezia: stop alle grandi navi in laguna Momento storico per la laguna veneta ... Si sta studiando una soluzione definitiva con un concorso di idee fuori Laguna. Quindi una svolta di cui dobbiamo essere fieri e orgogliosi". Soddisfazione ...

