SuperQuark | il grande ritorno di Piero Angela in televisione

(Di mercoledì 14 luglio 2021)torna su Rai 1 con il programma di divulgazione scientifica “”, da mercoledì 14 luglio alle 21.30, fino al 1° settembre. ““, il noto programma di divulgazione scientifica, che spiega al pubblico scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, torna su Rai 1 stasera, 14 luglio alle 21.30 (clicca qui per rivedere gratis quando e dove vuoi le puntate del programma in streaming su Rai Play). Lo show sarà condotto come sempre daper 7 settimane, quindi terminerà il prossimo 1° settembre. Anche in occasione di questa edizione ...

Teleblogmag : Anche questa volta ci sarà una grande serie realizzata dalla BBC nei quattro angoli della terra. #superquark #rai1… - IperMario : Grande signor Piero Angela??Bentornato ritorno con la bella trasmissione SUPERQUARK?????????#SuperQuark #PieroAngela… - mario_z88 : @Ella_287 @SuperQuarkRai @RaiUno Grande giorno per la storia perché è il mio compleanno soprattutto??! Grande Piero! #SuperQuark #14Luglio -

Ultime Notizie dalla rete : SuperQuark grande

Piero Angela torna su Rai1 con, da mercoledì 14 luglio alle 21.30, per 7 settimane. Anche questa volta ci sarà unaserie realizzata dalla BBC nei quattro angoli della terra, dal significativo titolo "Un pianeta ...Piero Angela torna su Rai1 con, da mercoledì 14 luglio alle 21.30, per 7 settimane. Anche questa volta ci sarà unaserie realizzata dalla BBC nei quattro angoli della terra, dal significativo titolo "Un pianeta ...Infine le rubriche sulla sessualità con il professor Emmanuele Jannini. Anche quest’anno Superquark continuerà anche in seconda serata con ‘Superquark Natura’ dove Piero Angela lancerà il documentario ...Chiellini dunque resterà ancora in bianconero, anche se - come riportato da Sky - non c'è neanche un accordo di massima tra le parti, tutto ancora da decidere e soprattutto sottoscrivere. Come raccont ...