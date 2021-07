Superenalotto, festeggiano in due: il 5 vale tanto. Jackpot stellare (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nel concorso del 13 luglio del Superenalotto sono state tante le vincite che hanno regalato tantissime gioie. I dettagli sulle vincite Il sei al Superenalotto si fa ancora attendere, nessuna traccia della vincita da sogno nemmeno nel concorso del 13 luglio. Tutto da rinviare per gli scommettitori che hanno investito anche cifre importanti in sistemi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nel concorso del 13 luglio delsono state tante le vincite che hanno regalato tantissime gioie. I dettagli sulle vincite Il sei alsi fa ancora attendere, nessuna traccia della vincita da sogno nemmeno nel concorso del 13 luglio. Tutto da rinviare per gli scommettitori che hanno investito anche cifre importanti in sistemi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

__aaury__ : RT @hazzassmile: A me fanno molto ridere le persone che si incazzano se gli toccano i propri piloti e poi hanno sempre in bocca gli altri e… - hazzassmile : A me fanno molto ridere le persone che si incazzano se gli toccano i propri piloti e poi hanno sempre in bocca gli… -