Super League, nuova vittoria contro Ceferin. Gli aggiornamenti (Di mercoledì 14 luglio 2021) nuova vittoria della Super League nei confronti della UEFA: ecco quanto trapela in Spagna sullo scontro tra le parti nuova vittoria dei club della Super League (Juventus, Real Madrid e Barcellona in testa). Ecco quanto riportato da As con la sconfitta di Ceferin. «La giustizia ancora una volta volta le spalle alla UEFA. L’organismo presieduto da Ceferin ha chiesto che la società A22 Sports Management, germe della Super League e che ha ottenuto i fondi necessari, non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021)dellanei confronti della UEFA: ecco quanto trapela in Spagna sullo stra le partidei club della(Juventus, Real Madrid e Barcellona in testa). Ecco quanto riportato da As con la sconfitta di. «La giustizia ancora una volta volta le spalle alla UEFA. L’organismo presieduto daha chiesto che la società A22 Sports Management, germe dellae che ha ottenuto i fondi necessari, non ...

