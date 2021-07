Suns Friul | vetrina dedicata alle nuove produzioni musicali friulane

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La serata-ane,Friûl, torna anche nel 2021 con un’irresistibile melting pot di generi! La serata all’insegna delle sonorità più moderne, ma rigorosamente in “par furlan”, sarà anche quest’anno uno degli eventi di punta diEurope – festival delle arti in lingua minorizzata organizzato dalla cooperativa Informazioneana, editrice di Radio Onde Furlane, col sostegno finanziario della Regione Autonomai-Venezia ...

... ha ricordato Virgili dettagliando il programma dell'evento, a partire dal Concertone di Suns Europe, quest'anno in programma il 31 luglio, alle 21, nel piazzale del Castello di Udine. IL CONCERTONE ...Dal 20 luglio e per due settimane, per un totale di quattordici eventi , diciannove ospiti, in nove Comuni del Friuli... ecco la settima edizione del Suns Europe - Festival delle lingue minoritarie , ...In Europa è l'unico festival di questo genere e, nonostante le difficoltà portate dal Covid-19, continua ostinatamente a ribadire l'importanza delle minoranze linguistiche e della diversità.