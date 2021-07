“Sulla borraccia c’era scritto tutto”. Italia-Inghilterra, il retroscena sul portiere Jordan Pickford (Di mercoledì 14 luglio 2021) Jordan Pickford, all’anagrafe Jordan Lee Pickford, è il portiere dell’Inghilterra, battuta domenica sera nella finale di Euro 2020. Gli azzurri hanno vinto Euro 2020, battendo la Nazionale padrona di casa dopo gli errori decisivi di Rashford, Sanco e Saka. Gigio Donnarumma è stato premiato dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, come miglior calciatore dell’Europeo ed è anche grazie a lui che l’Italia è riuscita a riportare una vittoria che mancava in Italia da oltre 50 anni. Una partita iniziata nel peggiore dei modi, con un gol ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021), all’anagrafeLee, è ildell’, battuta domenica sera nella finale di Euro 2020. Gli azzurri hanno vinto Euro 2020, battendo la Nazionale padrona di casa dopo gli errori decisivi di Rashford, Sanco e Saka. Gigio Donnarumma è stato premiato dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, come miglior calciatore dell’Europeo ed è anche grazie a lui che l’è riuscita a riportare una vittoria che mancava inda oltre 50 anni. Una partita iniziata nel peggiore dei modi, con un gol ...

Advertising

infoitsport : Rigori, l’arma segreta del portiere inglese: sulla borraccia le note su come li calcia ogni Azzurro - Sport_Fair : #Pickford e gli appunti sugli azzurri sulla borraccia: il trucchetto del portiere dell'#Inghilterra per i calci di… - Dome689 : Rigori, l’arma segreta del portiere inglese: sulla borraccia le note su come li calcia ogni Azzurro - zazoomblog : Rigori: il portiere inglese aveva le note sulla borraccia su come li calcia ogni azzurro - #Rigori: #portiere… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Probabilmente qualcosa non ha funzionato -