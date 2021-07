Su Facebook gli admin dei gruppi potranno assegnare il badge agli “esperti” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Cos’è il nuovo badge di esperto gruppo Facebook di cui si sta parlando in questi giorni e come funziona? Il social sta introducendo una nuova funzione, ora in fase di test, che arriverà entro l’estate ma verrà rilasciata con tempi diversi nei vari paesi del mondo. Il badge “Esperto del gruppo” viene assegnato perché la comunità abbia dei riferimenti, persone bollate come particolarmente competenti in merito a uno o più temi che vengono trattati. Sono gli amministratori del gruppo che assegnano e, eventualmente, revocano il badge. Lo status di utente esperto può essere accettato o rifiutato da chi riceve la notifica di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Cos’è il nuovodi esperto gruppodi cui si sta parlando in questi giorni e come funziona? Il social sta introducendo una nuova funzione, ora in fase di test, che arriverà entro l’estate ma verrà rilasciata con tempi diversi nei vari paesi del mondo. Il“Esperto del gruppo” viene assegnato perché la comunità abbia dei riferimenti, persone bollate come particolarmente competenti in merito a uno o più temi che vengono trattati. Sono gli amministratori del gruppo che assegnano e, eventualmente, revocano il. Lo status di utente esperto può essere accettato o rifiutato da chi riceve la notifica di ...

