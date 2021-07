Strakosha: «Ho sempre rispettato la Lazio. Sarri? Doveva cambiare» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Thomas Strakosha ha parlato al canale ufficiale della Lazio. Tanti i temi affrontati dal portiere albanese Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, Thomas Strakosha ha affrontato diversi temi direttamente dal ritiro di Auronzo. Lazio – «Ho sempre portato rispetto e ne ho ricevuto. L’anno scorso il mister faceva altre scelte che ho rispettato, pur non essendo contento di non giocare. Il rapporto con squadra, società e tifosi è splendido, quest’anno conto su di me». Sarri – «Era il momento giusto per cambiare qualcosa, ci servivano ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Thomasha parlato al canale ufficiale della. Tanti i temi affrontati dal portiere albanese Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, Thomasha affrontato diversi temi direttamente dal ritiro di Auronzo.– «Hoportato rispetto e ne ho ricevuto. L’anno scorso il mister faceva altre scelte che ho, pur non essendo contento di non giocare. Il rapporto con squadra, società e tifosi è splendido, quest’anno conto su di me».– «Era il momento giusto perqualcosa, ci servivano ...

