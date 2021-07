Stop alle grandi navi a Venezia: da agosto spostate a Marghera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le grandi navi di dimensioni superiori alle 25mila tonnellate da agosto saranno spostate a Marghera. È quanto prevede il decreto per Venezia approvato ieri dal Consiglio dei ministri, insieme a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ledi dimensioni superiori25mila tonnellate dasaranno. È quanto prevede il decreto perapprovato ieri dal Consiglio dei ministri, insieme a ...

Advertising

HuffPostItalia : Venezia, stop alle grandi navi dal 1 agosto - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Venezia, da agosto stop alle grandi navi a San Marco. Ok dal Cdm - guglielmoenrico : RT @RSInews: Stop alle grandi navi a Venezia - Il Consiglio dei ministri ha dato l'ok al decreto 'salva Venezia', entrerà in vigore in agos… - Padre_Ramirez : RT @manginobrioches: Ricapitoliamo: ledono le libertà fondamentali l'#ObbligoVaccinale, il #greenpass, le restrizioni sanitarie (dalla masc… - star832002 : RT @manginobrioches: Ricapitoliamo: ledono le libertà fondamentali l'#ObbligoVaccinale, il #greenpass, le restrizioni sanitarie (dalla masc… -