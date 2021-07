Stop alle auto a benzina in Europa tra 14 anni: la Commissione Ue vuole vietarle (Di mercoledì 14 luglio 2021) Arriva lo Stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035. Questa una delle proposte contenute nel pacchetto clima che è stato presentato oggi dalla Commissione europea. L’obiettivo verrà raggiunto gradualmente, dunque nessuna fretta. Per questa ragione serviranno ben 14 anni, e dovrà essere accompagnato dalla creazione di un nuovo mercato della CO2 per il trasporto su gomma. Gli introiti andranno a finire in un fondo sociale per il clima, dal valore stimato di 70 miliardi in 7 anni, con cui l’Ue potrebbe cofinanziare al 50% gli incentivi per l’acquisto di auto a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) Arriva loalla vendita die diesel dal 2035. Questa una delle proposte contenute nel pacchetto clima che è stato presentato oggi dallaeuropea. L’obiettivo verrà raggiunto gradualmente, dunque nessuna fretta. Per questa ragione serviranno ben 14, e dovrà essere accompagnato dalla creazione di un nuovo mercato della CO2 per il trasporto su gomma. Gli introiti andranno a finire in un fondo sociale per il clima, dal valore stimato di 70 miliardi in 7, con cui l’Ue potrebbe cofinanziare al 50% gli incentivi per l’acquisto dia ...

