Stellantis, Uwe Hochgeschurtz nuovo CEO di Opel da settembre (Di mercoledì 14 luglio 2021) Uwe Hochgeschurtz , attualmente ceo di Renault Germania , Austria e Svizzera , è stato nominato ceo del marchio Opel con effetto a partire dal primo settembre 2021. Loshceller lascia il Gruppo Il ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Uwe, attualmente ceo di Renault Germania , Austria e Svizzera , è stato nominato ceo del marchiocon effetto a partire dal primo2021. Loshceller lascia il Gruppo Il ...

Stellantis, Uwe Hochgeschurtz nuovo CEO di Opel da settembre Uwe Hochgeschurtz, attualmente ceo di Renault Germania ... Le parole di Carlos Tavares CEO di Stellantis “Desidero ringraziare vivamente Michael per avere costruito in Opel fondamenta solide e ...

