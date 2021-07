Sport | ripresa o falsa ripartenza? Tavola rotonda Asi | bilancio dopo primi 30 giorni di riapertura

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - I dati Istat prevedono un incremento di spesa sanitaria fino a 71 miliardi di euro nei prossimi anni causa dell'aumento della sedentarietà durante la pandemia. E, con oltre 300di chiusura, circa 12 i miliardi di euro sono già andati in fumo, il 10% delle strutture ha chiuso, un altro 27% è a rischio chiusura da qui a fine anno e sono a rischio 200 mila posti di lavoro. Siamo alladello, sulla carta, ma, per capire se si tratterà di vera, bisognerà attendere l'autunno. Ora, senza tentennamenti, è il momento da parte del Governo di supportare l'impegno di chi eroga ...

... come il turismo, la ristorazione, lo, lo spettacolo, ai quali sono stati rivolti interventi ... Non c'è nulla che dia il senso della, della rinascita o della risposta alla vulnerabilità ......Albignasego per fronteggiare i disagi direttamente connessi alla pandemia e per favorire la. la socialità di bambini e ragazzi, ai quali sono stati dedicati Centri estivi,nei parchi e ...Siamo alla ripartenza dello sport, sulla carta, ma, per capire se si tratterà di vera ripresa, bisognerà attendere l’autunno. Ora, senza tentennamenti, è il momento da parte del Governo di supportare ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Dobbiamo incentivare i ragazzi a tornare a praticare lo sport per il benessere sia fisico che psicologico; il nostro compito è quello di riuscire ad aiutare le generazioni ...