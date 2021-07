Sport | Floccari al tavolo Asi | ' incentivare giovani alla pratica o perdiamo una generazione'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Dobbiamoi ragazzi a tornare are loper il benessere sia fisico che psicologico; il nostro compito è quello di riuscire ad aiutare le generazioni più colpite dal Covid, quelle degli adolescenti, quelli che hanno perso interesse o pensano di non poter riprendere come prima. Rischiamo di perdere per strada una”. E' l'appello dell'attaccante Sergionel corso di una tavola rotonda organizzata da Asi, (Associazioniive e Sociali Italiane, l'Ente presieduto dal Sen. Claudio Barbaro) e ospitata sul portale di ...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo incentivare i ragazzi a tornare a praticare lo sport per il benessere sia fisico che psicologico; il nostro compito è quello di riuscire ad aiutare le generazioni più colpite dal Covid, quelle degli adolescenti, quelli che hanno perso interesse o pensano di non poter riprendere come prima. Rischiamo di perdere per strada una generazione". E' l'appello dell'attaccante Sergio Floccari nel corso di una tavola rotonda organizzata da Asi.
(Adnkronos) - Sulla stessa linea, Clotilde Minasi, consigliere di maggioranza della Regione Calabria: "C'è ancora tanta paura nell'avvicinarsi ai ..."