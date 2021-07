Sport: accordo Barcellona-Messi per il rinnovo, cinque anni a stipendio dimezzato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Barcellona e Lionel Messi hanno raggiunto un accordo di massima per il rinnovo di contratto, stando a quanto riporta Sport. L’intesa prevede una durata quinquennale, anche se nell’ultimo periodo si era discusso della possibilità per Messi di chiudere la carriera all’Inter Miami in Mls. Messi ha accettato il dimezzamento dell’ingaggio, accettando le condizioni imposte dal Barcellona a causa della crisi economica attraversata dal club. In ogni caso, prosegue il quotidiano spagnolo, l’aspetto economico non era mai stato un problema nella negoziazione. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ile Lionelhanno raggiunto undi massima per ildi contratto, stando a quanto riporta. L’intesa prevede una durata quinquennale, anche se nell’ultimo periodo si era discusso della possibilità perdi chiudere la carriera all’Inter Miami in Mls.ha accettato il dimezzamento dell’ingaggio, accettando le condizioni imposte dala causa della crisi economica attraversata dal club. In ogni caso, prosegue il quotidiano spagnolo, l’aspetto economico non era mai stato un problema nella negoziazione. ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport accordo Calcio: Dalla Spagna 'Messi si dimezza ingaggio e rinnova col Barça' ... al punto da chiedere la cessione, e la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, l'argentino e i blaugrana avrebbero raggiunto un principio d'accordo per il rinnovo. Messi si legherà al Barça per ...

Bonucci a Mancini: 'Grazie. Hai messo d'accordo 60 milioni di allenatori' "Grazie Mister. Per Tutto. La vera vittoria però non è stata la coppa ma il fatto che tu sia riuscito a mettere d'accordo più di 60 milioni di allenatori". Così Leonardo Bonucci attraverso un post su Instagram ha voluto ringraziare il Ct degli Azzurri Roberto Mancini, che ha condotto la nostra Nazionale alla ...

Messi-Barcellona, il rinnovo di contratto è cosa fatta: i dettagli dell'accordo e il nuovo stipendio Una trattativa durata parecchie settimane che pare ormai arrivata alle battute finali, almeno stando a quanto riferito dalla stampa catalana. Il Barcellona e Lionel Messi hanno praticamente raggiunto ...

