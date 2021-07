Spice Girl Emma Bunton si è sposata con il fidanzato Jade Jones (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Spice Girl Emma Bunton ha comunicato ai fan le sue nozze con lo storico fidanzato Jade Jones, cantante della band Damage. «Mr and Mrs Jones!» seguita da una emoji a forma di cuore si legge nella didascalia sotto la foto in abito bianco, postata su IG dalla cantante e presentatrice di 45 anni, nota Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) Laha comunicato ai fan le sue nozze con lo storico, cantante della band Damage. «Mr and Mrs!» seguita da una emoji a forma di cuore si legge nella didascalia sotto la foto in abito bianco, postata su IG dalla cantante e presentatrice di 45 anni, nota

Advertising

VanityFairIt : La cantante si è sposata con Jade Jones, padre dei suoi due figli al suo fianco da ventuno anni. Online, le congrat… - PippoDR : @balda1969 Ua la spice girl c guardata stort co sta facenn. - geg93626969 : @RadioSavana Certo che quella ex spice girl assomiglia tanto ad una lucertola - lxvryu : BARBIE SPICE GIRL SUPREMACY — Mammata - acemnemesi2121 : @RadioSavana La spice girl ha fatto il suo tempo….inutile che si offenda per uno sguardo allupato…..tanto non mi ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Spice Girl Giorgia Gabriele, Veronica Ciardi, Emma Bunton: le tre spose (e i loro abiti) della settimana Infine, abbiamo trovato sull'altare anche l'ex Spice Girl Emma Bunton, che ha sposato il suo compagno di lunga data, Jade Jones, dopo dieci anni di fidanzamento e molto più tempo come una coppia: i ...

Emma Bunton delle Spice Girls si è sposata: Victoria Beckham emozionata A testimonianza di quanto detto, le Spice non solo a distanza di vent'anni hanno sorpreso il mondo ... Al grido di Girl Power - pioniere in questo senso - le cinque divine del pop combattono ancora ...

Emma Bunton, le nozze dell ex Spice Girl con Jade Jones Vanity Fair Italia Emma Bunton si è sposata LONDRA - Emma Bunton e lo storico fidanzato Jade Jones si sono sposati. La Spice Girl ha pubblicato una foto delle nozze sul suo profilo Instagram, celebrando il momento con le parole «Il signor e la ...

La Spice Girl Emma Bunton si è sposata: la foto su Instagram Per una di loro, però, c'è qualcosa di ancora più grande da festeggiare. Emma Bunton , Baby Spice, ha infatti sposato il compagno Jade Jones dopo ventuno anni di relazione. Tra i numerosissimi messagg ...

Infine, abbiamo trovato sull'altare anche l'exEmma Bunton, che ha sposato il suo compagno di lunga data, Jade Jones, dopo dieci anni di fidanzamento e molto più tempo come una coppia: i ...A testimonianza di quanto detto, lenon solo a distanza di vent'anni hanno sorpreso il mondo ... Al grido diPower - pioniere in questo senso - le cinque divine del pop combattono ancora ...LONDRA - Emma Bunton e lo storico fidanzato Jade Jones si sono sposati. La Spice Girl ha pubblicato una foto delle nozze sul suo profilo Instagram, celebrando il momento con le parole «Il signor e la ...Per una di loro, però, c'è qualcosa di ancora più grande da festeggiare. Emma Bunton , Baby Spice, ha infatti sposato il compagno Jade Jones dopo ventuno anni di relazione. Tra i numerosissimi messagg ...