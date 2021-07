Spice Girl, Emma Bunton convola a nozze con il fidanzato Jade Jones (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con uno scatto d’amore, la Spice Girl Emma Bunton ha comunicato ai fan le sue nozze con lo storico fidanzato Jade Jones, cantante della band Damage. «Mr and Mrs Jones!» seguita da una emoji a forma di cuore si legge nella didascalia sotto la foto in abito bianco, postata su IG dalla cantante e presentatrice di 45 anni, nota come la baby Spice. Tanti i commenti sotto la foto, sia dei fan che di amici vip come Peter Andre, Ola Jordan e Oritse Williams di JLS. Lei in un elegante abito bianco e un cerchietto floreale, mentre ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con uno scatto d’amore, laha comunicato ai fan le suecon lo storico, cantante della band Damage. «Mr and Mrs!» seguita da una emoji a forma di cuore si legge nella didascalia sotto la foto in abito bianco, postata su IG dalla cantante e presentatrice di 45 anni, nota come la baby. Tanti i commenti sotto la foto, sia dei fan che di amici vip come Peter Andre, Ola Jordan e Oritse Williams di JLS. Lei in un elegante abito bianco e un cerchietto floreale, mentre ...

Advertising

PippoDR : @balda1969 Ua la spice girl c guardata stort co sta facenn. - geg93626969 : @RadioSavana Certo che quella ex spice girl assomiglia tanto ad una lucertola - lxvryu : BARBIE SPICE GIRL SUPREMACY — Mammata - acemnemesi2121 : @RadioSavana La spice girl ha fatto il suo tempo….inutile che si offenda per uno sguardo allupato…..tanto non mi ve… - JosechuLetn2 : @Guendor @andres_trasado @alitadepinto Esa era la Spice Girl? -

Ultime Notizie dalla rete : Spice Girl Emma Bunton delle Spice Girls si è sposata: Victoria Beckham emozionata A testimonianza di quanto detto, le Spice non solo a distanza di vent'anni hanno sorpreso il mondo ... Al grido di Girl Power - pioniere in questo senso - le cinque divine del pop combattono ancora ...

Nozze per Emma Bunton: baby Spice ha detto sì a Jade Jones Emma Bunton, ex Spice Girl, è convolata a nozze con Jade Jones dopo ben 21 anni e due figli. Matrimonio boho e l'amore delle Spice. Nel lontano 2008 la Bunton ci tenne a precisare che non servisse un matrimonio per ...

Emma Bunton, le nozze dell ex Spice Girl con Jade Jones Vanity Fair Italia Emma Bunton delle Spice Girls si è sposata: Victoria Beckham emozionata oggi Emma Bunton delle Spice Girls è una super mamma e, udite udite, è convolata a nozze dopo 23 anni d'amore con il suo Jade Jones.

Emma Bunton ha sposato Jade Jones La cantante ha detto “sì” per sempre al padre dei suoi due figli con cui ha una relazione da 21 anni La bionda ex Spice Girl ha detto “sì”. Emma Bunton ha sposato Jade Jones, suo compagno da oltre 21 ...

A testimonianza di quanto detto, lenon solo a distanza di vent'anni hanno sorpreso il mondo ... Al grido diPower - pioniere in questo senso - le cinque divine del pop combattono ancora ...Emma Bunton, ex, è convolata a nozze con Jade Jones dopo ben 21 anni e due figli. Matrimonio boho e l'amore delle. Nel lontano 2008 la Bunton ci tenne a precisare che non servisse un matrimonio per ...oggi Emma Bunton delle Spice Girls è una super mamma e, udite udite, è convolata a nozze dopo 23 anni d'amore con il suo Jade Jones.La cantante ha detto “sì” per sempre al padre dei suoi due figli con cui ha una relazione da 21 anni La bionda ex Spice Girl ha detto “sì”. Emma Bunton ha sposato Jade Jones, suo compagno da oltre 21 ...