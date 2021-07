Spettro zona gialla, nelle Marche è già allarme. "Basta spaventare i turisti" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il governatore Acquaroli: non rischiamo di perdere la zona bianca. "Il Green pass per partecipare agli eventi? Meglio regole di buon senso" di LUIGI LUMINATI Articolo Le Regioni contro le zone gialle: ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il governatore Acquaroli: non rischiamo di perdere labianca. "Il Green pass per partecipare agli eventi? Meglio regole di buon senso" di LUIGI LUMINATI Articolo Le Regioni contro le zone gialle: ...

Advertising

thomasschael : #COVID19 Torna ad aggirarsi lo spettro della zona gialla, @asl2abruzzo e sindaci: 'Se non l’avete fatto, vaccinatev… - effeline_ : ELLE DECORATION presenta sette design espressivi per un'esclusiva zona giorno. L'armonioso spettro cromatico che l… - paoloigna1 : RT @agorarai: Contagi in crescita in tutte le Regioni, fanno eccezione Valle d’Aosta e provincia di Trento, che hanno dati assoluti bassiss… - Nicola_Firenze : RT @agorarai: Contagi in crescita in tutte le Regioni, fanno eccezione Valle d’Aosta e provincia di Trento, che hanno dati assoluti bassiss… - patriziarutigl1 : RT @agorarai: Contagi in crescita in tutte le Regioni, fanno eccezione Valle d’Aosta e provincia di Trento, che hanno dati assoluti bassiss… -