Spencer, il biopic su Lady Diana presentato in anteprima a Venezia 78 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mentre il Festival di Cannes 2021 è entrato nel vivo in attesa dell'annuncio dei vincitori, un altro evento è pronto ad attirare l'attenzione degli spettatori. Il prossimo settembre, infatti, aprirà i battetti la Mostra Cinematografica del Cinema di Venezia 2021. La kermesse, giunta alla sua 78° edizione, infuocherà la laguna nelle giornate comprese tra l'1 e l'11 settembre. Oltre al già confermato Dune diretto da Denis Villeneuve (remake dell'omonimo film di David Lynch), che farà il suo debutto il prossimo 3 settembre, pare che il pubblico assisterà a un altro graditissimo arrivo. Stando a Variety, infatti, sembrerebbe che il lido di Venezia assisterà ...

