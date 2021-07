Spazio | Avio atterra con il Vega al Padiglione Italia di Expo Dubai 2

Advertising

Giornaleditalia : Ranzo @Avio_Group a Il Giornale d'Italia: 'L'EXPO di Dubai è l’occasione per far vedere le capacità spaziali dell'I… - StraNotizie : Spazio, Avio atterra al Padiglione Italia di Expo Dubai - italiaserait : Spazio, Avio atterra al Padiglione Italia di Expo Dubai - fisco24_info : Spazio, Avio atterra al Padiglione Italia di Expo Dubai: Firmato l'accordo fra l'ad Ranzo ed il Commissario Glisent… - liberenotizie : Spazio, Avio atterra al Padiglione Italia di Expo Dubai. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Avio

Agenzia ANSA

... in occasione della cerimonia per la firma dell'accordo di sponsorizzazione trae il ... con investimenti a livello nazionale, ma anche con il Pnrr, "dove loè stato preso come un elemento ...Colleferro, 14 lug 11:18 - Anche nel campo dello, l'Italia è stata in grado di coniugare l'alta tecnologia con la bellezza. Lo ha detto Giulio Ranzo, amministratore...La declinazione nell’industria aerospaziale del binomio innovazione-sostenibilità, tema chiave di Expo 2020 Dubai, è al centro dell’accordo con cui Avio diventa Gold Sponsor del Padiglione Italia alla ...(Adnkronos) – Avio porterà nel Padiglione Italia un modello del lanciatore Vega che e richiama nella forma un monolitico monumentale e che rappresenterà le esplorazioni spaziali all’interno dell’Osser ...