Spalletti chiama Insigne dopo l’Europeo | cosa è trapelato dalla telefonata

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La coppa è finalmente giunta a Roma, l’Italia è campione d’Europa 2020. Durante il torneo il numero 10 della Nazionale Lorenzoè andato a segno due volte, con ben due “tiri a giro”, il primo contro la Turchia ed il secondo (più spettacolare) contro il Belgio. Adesso che il sogno è stato realizzato è tempo di godersi un po’ di meritato relax per poi riordinare le idee e prepararsi alla nuova stagione di Serie A. Purtroppo, il gelo tra il capitano del Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis continua a persistere: entrambe le partila disfatta contro il Verona non si sono ancora né sentite né incontrate per discutere dell rinnovo del ...

Un confronto conc'è invece stato, dopo la notte magica di Wembley, l'ex Inter e Roma gli ha ribadito la stima e la fiducia, senza forzare la mano. Insigne ora è in vacanza a Ibiza e ...Il capitano ha parlato condopo aver alzato la coppa al cielo di Londra, quello sì, e sebbene i complimenti del nuovo allenatore gli abbiano fatto molto piacere è chiaro che a far rumore, ...Insigne lontano da Napoli, un'ipotesi che prima della fine del mercato potrebbe diventare realtà. Tutta colpa di un rinnovo del contratto in scadenza ...La mossa di Luciano Spalletti per convincere Lorenzo Insigne: una telefonata per colmare il silenzio di De Laurentiis. La telefonata di Luciano Spalletti ...