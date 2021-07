Spagna | Rubiales | “Gravina mi disse che meritavamo noi di passare”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “michenoi di”. Questo quanto dichiarato dal presidente della federazione calcistica spagnola, Luis, riferendosi alla sconfitta subita dallaai rigori nella semifinale di Euro 2020 contro l’Italia. Tanti i complimenti fatti alla sua nazionale da parte di, ospite della ‘colazione sportiva’ dell’agenzia Europa Press: “E’ un gruppo spettacolare, per qualità umana e calcistica. Nessuno ha segnato quanto la, nè ha controllato tanto il gioco o creato tante occasioni. L’età media è bassa, e non c’è ...

ANSA Nuova Europa

