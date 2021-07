Spagna, la proposta di Rubiales per cambiare il format della Liga (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ai microfoni dell’agenzia Europa Press, Luis Rubiales, presidente della Federazione calcistica spagnola, ha annunciato possibili novità per quanto riguarda il format della Liga: “Nei prossimi giorni inviterò Javier Tebas (il presidente della Liga, ndr) per sederci e provare a modificare l’attuale formato del campionato. I giovani di oggi nascono con la console dei videogame e non giocano più nelle strade come facevamo noi. La Liga ha scelto l’immobilismo. Noi proporremo un cambio che permetta ad esempio di avere partite in campo neutro, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ai microfoni dell’agenzia Europa Press, Luis, presidenteFederazione calcistica spagnola, ha annunciato possibili novità per quanto riguarda il: “Nei prossimi giorni inviterò Javier Tebas (il presidente, ndr) per sederci e provare a modificare l’attualeo del campionato. I giovani di oggi nascono con la console dei videogame e non giocano più nelle strade come facevamo noi. Laha scelto l’immobilismo. Noi proporremo un cambio che permetta ad esempio di avere partite in campo neutro, ...

Advertising

igualquetu5 : RT @stelladavinci: PROPOSTA PER UNA PIAZZA A @RAFFAELLA A MADRID. PIAZZA #RaffaellaCarrá .ANCHE NOMINARE L'AUDITORIUM RAI DI FORO ITALICO #… - gio_c75 : @APatrignan @MPenikas @ApriGli2occhi @m_spagna @Mirandola59 @is_amazon @Gio2020Gio @IlConteIT @francotaratufo2… - chiarelettere7 : RT @orporick: Io sono per la proposta di Lorenzo (lo schiavo) in Boris: il Vaticano ogni tot anni si sposta in un altro paese. Per esempio,… - valerio_13 : RT @testoni_michele: Grazie on. @angela_schiro, @ItalyinSPA, Sottosegretario @bendellavedova ???? e Secretario de Estado @JuanGBarba ???? per i… - testoni_michele : Grazie on. @angela_schiro, @ItalyinSPA, Sottosegretario @bendellavedova ???? e Secretario de Estado @JuanGBarba ???? pe… -