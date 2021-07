Sondaggi politici SWG, gli italiani approvano la rimozione del blocco dei licenziamenti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Era stato un tema che aveva generato molte spaccature, anche interne al governo, e sembrava dover costituire una mina per il premier Draghi, ma non è stato così, a guardare i Sondaggi politici di SWG. Secondo cui la rimozione del blocco dei licenziamenti, così a lungo rimandata e poi approvata in giugno, è stata in realtà accettata dagli italiani. Per il 53% superare il blocco, tranne che per i tessili, estendendo la cassa integrazione è stato un necessario compromesso. Solo per il 24% c’è stata eccessiva attenzione agli interessi delle imprese. A ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 14 luglio 2021) Era stato un tema che aveva generato molte spaccature, anche interne al governo, e sembrava dover costituire una mina per il premier Draghi, ma non è stato così, a guardare idi SWG. Secondo cui ladeldei, così a lungo rimandata e poi approvata in giugno, è stata in realtà accettata dagli. Per il 53% superare il, tranne che per i tessili, estendendo la cassa integrazione è stato un necessario compromesso. Solo per il 24% c’è stata eccessiva attenzione agli interessi delle imprese. A ...

