Soldi al clan in cambio dei voti | ecco come funzionava E nel 2019-2020 gli appalti milionari a Pomezia e Cori

Emergono i particolari, trascritti nelle 65 pagine dell'ordinanza cautelare, in merito agli arresti che ieri hanno sconvolto Latina, scoprendo un sistema di scambio elettorale politico-mafioso che, attraverso la vendita di voti, favoriva l'elezione di un candidato, l'eurodeputato Matteo Adinolfi, capolista a Latina nel 2016 per il partito Noi con Salvini. A fare luce sulla vicenda due diverse indagini, una dei carabinieri (operazione "Touchdown"), l'altra della polizia (operazione "Alba Pontina"), confluite in un'unica inchiesta che – per il momento – ha portato agli arresti domiciliari con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso

