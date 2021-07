Smartphone o Telescopio da stasera col naso all’insù per lo spettacolo delle Perseidi e come fotografarle

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Le stelle non cadono solamente la notte di San Lorenzo. L’estate è infatti la stagione in cui i nasi si alzano verso il cielo e i desideri si esprimono al caderestelle. Un fenomeno che già nelle scorse settimane ha regalato spettacoli della naturale stelle cadenti Eta Acquaridi (oltre a un’eclissi di luna e un fenomeno chiamato “luna di fragola”). E ora arrivano le, le stelle cadenti estive (Adobe Stock)Lealtro non sono che uno sciame meteorico, considerato dalla Nasa il più abbondante e luminoso dell’anno, e cadranno (e saranno visibili) proprio questa sera, ad ...