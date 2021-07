Sky, niente Olimpiadi per il momento sui canali Eurosport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Se le cose non dovessero cambiare, le Olimpiadi di Tokyo 2020 non saranno trasmesse su Sky. L’emittente satellitare vanta un accordo che prevede i canali Discovery sulla sua piattaforma, ma il contratto stipulato esclude al momento i Giochi Olimpici. Questo significa che mentre i due canali Eurosport HD trasmetteranno su Dazn gli eventi principali e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) Se le cose non dovessero cambiare, ledi Tokyo 2020 non saranno trasmesse su Sky. L’emittente satellitare vanta un accordo che prevede iDiscovery sulla sua piattaforma, ma il contratto stipulato esclude ali Giochi Olimpici. Questo significa che mentre i dueHD trasmetteranno su Dazn gli eventi principali e L'articolo

Advertising

SkyTG24 : #DdlZan, niente stop o rinvio: l'esame del testo procede al Senato - LiaCapizzi : 'Questa vittoria senza lui, così come senza Mancini e gli altri, non sarebbe niente. Lui è un esempio vivente, si a… - sportli26181512 : #Media #Notizie Sky, niente Olimpiadi per il momento sui canali Eurosport: Se le cose non dovessero cambiare, le Ol… - salvatore_irato : RT @albyfloyd_me: #Bonucci comanda più del Prefetto La @RaiSport @RaiUno inneggia alla parata come se niente fosse. #ItaliaInghilterra #I… - albyfloyd_me : #Bonucci comanda più del Prefetto La @RaiSport @RaiUno inneggia alla parata come se niente fosse.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky niente Angelina Jolie e The Weeknd ancora insieme, i due paparazzati ad un concerto 'Angelina e The Weeknd hanno avuto un incontro di lavoro " ha precisato una fonte di US Weekly - Andavano molto d'accordo, ma non c'è niente di romantico tra loro due'. Angelina Jolie e The Weeknd, ...

Perché Donnarumma non ha esultato dopo il rigore? Svelato il mistero ... ha ammesso candidamente il numero 1 azzurro intervistato da Sky Tg24. "Ho guardato l'arbitro per ... Da lì è partito tutto e non ho capito più niente". VIDEO IN COPERTINA

Ddl Zan, niente stop o rinvio: l'esame del testo procede al Senato Sky Tg24 Sky, niente Olimpiadi per il momento sui canali Eurosport Se le cose non dovessero cambiare, le Olimpiadi di Tokyo 2020 non saranno trasmesse su Sky. L’emittente satellitare vanta un accordo che prevede i canali Discovery sulla sua piattaforma, ma il contrat ...

Ex Milan – Bonaventura difende Donnarumma: “Tanti parlano, ma tu Ma i tifosi del Milan non hanno dimenticato il suo tradimento. Bonaventura difende Donnarumma sui social. Donnarumma è stato eletto miglior giocatore del torneo, dopo essere risultato decisivo sia in ...

'Angelina e The Weeknd hanno avuto un incontro di lavoro " ha precisato una fonte di US Weekly - Andavano molto d'accordo, ma non c'èdi romantico tra loro due'. Angelina Jolie e The Weeknd, ...... ha ammesso candidamente il numero 1 azzurro intervistato daTg24. "Ho guardato l'arbitro per ... Da lì è partito tutto e non ho capito più". VIDEO IN COPERTINASe le cose non dovessero cambiare, le Olimpiadi di Tokyo 2020 non saranno trasmesse su Sky. L’emittente satellitare vanta un accordo che prevede i canali Discovery sulla sua piattaforma, ma il contrat ...Ma i tifosi del Milan non hanno dimenticato il suo tradimento. Bonaventura difende Donnarumma sui social. Donnarumma è stato eletto miglior giocatore del torneo, dopo essere risultato decisivo sia in ...