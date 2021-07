Simone Inzaghi | “Lavoriamo per farci trovare pronti Stimolante sfidare il Genoa”

Advertising

Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il commento di Simone #Inzaghi dopo la definizione del calendario della @SerieA 21/22 ?? - Inter : ?? | CONFERENZA Da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO… - sportli26181512 : Inter, Inzaghi: 'Lavoriamo per farci trovare pronti. Genoa? Sfida stimolante, vogliamo partire bene': Simone Inzagh… - GiuliaOrsini7 : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI Il commento di Simone #Inzaghi dopo la definizione del calendario della @SerieA 21/22 ?? - sportli26181512 : Inter, il calendario e le partite del campionato di Serie A: Partenza senza grossi scossoni per i campioni d'Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Inzaghi

Commenta per primo, tecnico dell' Inter , commenta sul sito ufficiale del club nerazzurro il calendario per la Serie A 2021/22: 'Lavoriamo per farci trovare pronti per l'inizio di questa Serie A. La ...Non c'è più Antonio Conte sulla panchina dei campioni d'Italia in carica, ma. Grandi novità anche per quanto riguarda la Juventus, la probabile antagonista principale dell'Inter. I ...Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, sul calendario di Serie A: «Lavoriamo per farci trovare pronti per l’inizio di campionato» Definito nel tardo pomeriggio di oggi il calendario della nuova Serie ...L'Ad nerazzurro ha toccato molti temi e dribblato alcune provocazioni durante la presentazione dei calendari di Serie A 2021/2022 ...