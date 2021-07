Sileri: 'Subito il green pass come in Francia' | L'immunologo Le Foche: 'Coi vaccini si può evitare una nuova ondata' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute Sileri propone di fare Subito come ha fatto la Francia, applicando 'sul serio' il green pass , niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, rivedere i parametri nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salutepropone di fareha fatto la, applicando 'sul serio' il, niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, rivedere i parametri nel ...

Advertising

fattoquotidiano : Green pass per locali e bus: governo pronto a valutare. Sileri: “Fare subito come la Francia”. Maggioranza, Regioni… - Italia_Notizie : Green pass per locali e bus: governo pronto a valutare. Sileri: “Fare subito come la Francia”. Maggioranza, Regioni… - Agenpress : Covid. Sileri, subito green pass come in Francia, avremmo la corsa di chi ha tra i 18 e i 40 anni per vaccinarsi… - GreciGiulio : Pressing su pass alla francese Sileri 'Fare subito come Macron' - Sanità - - eughen61 : RT @BimbePeppe: Giorgia #Meloni la trucida. Cambia idea + velocemente di #SalviniPagliaccio, per 1 pugno di voti. #greenpass subito x to… -