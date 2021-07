Si dà fuoco al Pronto Soccorso, salvato da Carabinieri fuori servizio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Intorno alle 14, nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Vannini, in zona Torpignattara a Roma, un uomo di 57 anni, senza fissa dimora, per cause in corso accertamento, si è dato fuoco alla gamba con alcol etilico. L’uomo è stato subito Soccorso da personale sanitario e da un maresciallo dei Carabinieri, effettivo Stazione di Roma Casal Bertone, libero dal servizio, che hanno domato le fiamme, che nel frattempo si erano estese ad altre parti del corpo. L’uomo, cosciente, è stato trasportato al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Sant’Eugenio per le cure del caso. Indagini in corso a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Intorno alle 14, neldell’Ospedale Vannini, in zona Torpignattara a Roma, un uomo di 57 anni, senza fissa dimora, per cause in corso accertamento, si è datoalla gamba con alcol etilico. L’uomo è stato subitoda personale sanitario e da un maresciallo dei, effettivo Stazione di Roma Casal Bertone, libero dal, che hanno domato le fiamme, che nel frattempo si erano estese ad altre parti del corpo. L’uomo, cosciente, è stato trasportato al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Sant’Eugenio per le cure del caso. Indagini in corso a ...

