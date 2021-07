Settimana Ciclistica Italiana 2021 | Diego Ulissi beffa Alberto Bettiol nella prima tappa | azzurri olimpici protagonisti

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Non sarà quella dei giorni migliori, visto anche un inizio di stagione molto sfortunato, ma la condizione c’è e sta migliorando corsa dopo corsa, il finale dipotrebbe essere nel segno di. Il toscano nel frattempo si è preso il secondo successo di quest’anno: dopo una frazione al Giro di Slovenia arriva il trionfodella. Subito una giornata dura, con 155,8 chilometri da Alghero a Sassari. Come di consueto una fuga da lontano, ben inseguita dal plotone ...

Si aprirà domani con la prima frazione da Alghero a Sassari di 157,6 km la prima edizione della Settimana Ciclistica Italiana " Sulle strade della Sardegna - gara di classe UCI 2.1 che si concluderà domenica 18 luglio alla quale parteciperanno 144 atleti in rappresentanza di 21 squadre. Tra gli ...