"Sesso e faccia". Studio rivoluzionario: così puoi capire dal volto com'è a letto il partner (e cosa gli piace) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo un nuovo Studio gli uomini con i tratti del viso lunghi e gli occhi grandi e le donne con il viso magro e gli occhi piccoli sono percepiti come più promiscui. Esperti australiani hanno chiesto a uomini e donne eterosessuali i loro livelli di "sociosessualità" – cioè la volontà di impegnarsi in attività sessuali al di fuori di una relazione, detto anche Sesso occasionale. I partecipanti hanno anche dovuto scattare una loro foto e mostrarla ai partecipanti del Sesso opposto, in modo che potessero giudicare, basandosi solo sull'aspetto, se fossero interessati alla sociosessualità. Gli uomini che erano aperti al Sesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo un nuovogli uomini con i tratti del viso lunghi e gli occhi grandi e le donne con il viso magro e gli occhi piccoli sono percepiti come più promiscui. Esperti australiani hanno chiesto a uomini e donne eterosessuali i loro livelli di "sociosessualità" – cioè la volontà di impegnarsi in attività sessuali al di fuori di una relazione, detto ancheoccasionale. I partecipanti hanno anche dovuto scattare una loro foto e mostrarla ai partecipanti delopposto, in modo che potessero giudicare, basandosi solo sull'aspetto, se fossero interessati alla sociosessualità. Gli uomini che erano aperti al...

vladiluxuria : Salvini dice che col #ddlZan si vuole far cambiare sesso ai bambini, come se volessimo costringere un bimbo a diven… - _cinciallegra93 : RT @vladiluxuria: Salvini dice che col #ddlZan si vuole far cambiare sesso ai bambini, come se volessimo costringere un bimbo a diventare t… - MarcoBaldizzone : RT @chiara_esse9: La senatrice Maiorino che sbatte in faccia a Salvini e Pillon il loro non aver MAI preso provvedimenti né posizione contr… - bohemiennepao : RT @chiara_esse9: La senatrice Maiorino che sbatte in faccia a Salvini e Pillon il loro non aver MAI preso provvedimenti né posizione contr… - FAHEYM00NY : RT @chiara_esse9: La senatrice Maiorino che sbatte in faccia a Salvini e Pillon il loro non aver MAI preso provvedimenti né posizione contr… -